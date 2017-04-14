16 أبريل 2017 مـ / موافق 19 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وزارة الخارجية تعلن عن وظائف دبلوماسية شاغرة
﻿

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف دبلوماسية شاغرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الخارجية أمس الخميس عن عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى “ملحق” و”سكرتير ثانٍ”، ودعت المواطنين للتقدم لشغلها، مبينةً أن التقديم يبدأ الأحد القادم ويستمر حتى الخميس الذي يليه.

واشترطت الوزارة في المتقدمين للوظائف شروطاً عدة من أبرزها: أن يكون سعودي الأصل، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا يتجاوز عمر المتقدم الـ(30) عاماً لمسابقة “ملحق” و(40) عاماً لمسابقة “سكرتير ثان”، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، على أن يتعهد خطياً بالعمل في أي بعثة بالخارج يصدر قرار نقله إليها.

وأهابت الوزارة بالراغبين التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مع إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، لافتةً إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبار التحريري ومقرّه من خلال رسائل الـ SMS والبريد الإلكتروني إذا تم قبول الطلب.

ونوّهت إلى أنه سيتم تنظيم برنامج تأهيلي لمدة عام بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض لمن يجتاز مسابقة “ملحق”، يتم بعدها تعيين مَن اجتاز البرنامج على وظيفة ملحق دبلوماسي.

ولمعرفة شروط التقديم كافة للوظائف، والتخصصات المطلوبة، والوثائق المطلوب إرفاقها، يرجى الضغط هنا .

قد ترغب أيضًا بقراءة

تعليق واحد

  1. ملقوف الخبر بتاريخ

    أنا ودي اعرف من وين يجيبون هالموظفين الفلتات في السفارات والقنصليات ومن أي مدارس الدبلوماسية تخرجوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!! !!!!!!!!

    رد

إضافة تعليق