14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“القرني” يُعلق على هاشتاق “طرده من الأردن”.. ويؤكد: وراءه الصفويين
﻿

“القرني” يُعلق على هاشتاق “طرده من الأردن”.. ويؤكد: وراءه الصفويين

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

قال الشيخ عائض القرني إن الهاشتاق المتداول بـ”تويتر” الذي زعم طرده هو والداعية محمد العريفي من الأردن، هي مجرد شائعات، مؤكداً أن ما يروج له الهاشتاق شائعات ليس لها أساس من الصحة، متهماً الصفويين بالوقوف وراءه من أجل تشويه صورة العلماء والدعاة.

وعلق القرني على الهاشتاق في عدة تغريدات عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” قائلاً: “إن البعض ينساق خلف الأراجيف والشائعات دون تثبت وقد يكون مصدرها أعداء للمنهج الصحيح وعلماء ودعاة الأمة وهو مغرر به في هذا الانسياق”، داعياً متابعيه إلى عدم تصديق تلك الشائعات وعدم الانجراف خلف الأكاذيب.

وأضاف: “الهاشتاق المسيء للعلماء والدعاة في الغالب مصدره صفوي مجوسي يدعمه حمقى مغفلون دراويش لا يعرفون عدوهم”، مستطرداً: “مصدر الشائعة قد يكون عدو حاقد حاسد فيصدق البسطاء هذه الشائعة ويساعدون في نشرها وهي فُرية لا أصل لها، فقد اجتمع على أهل السُنّة عدو حاقد وصديق أحمق جاهل ذاك يُنشيء الهاشتاق بالشائعة وهذا يدعمه بالنشر”.

ووجه القرني عدة رسائل إلى مطلق الهاشتاق قائلاً: “يا صاحب الهاشتاق، أليس من النفاق، وسوء الأخلاق، تصديق شائعات الزور والاختلاق؟”، ليتابع: “أما يستحي من يطلق الشائعات ويعمل لها هاشتاقاً وهو كذّاب أشر أفّاك قذر؟، ومنهج القرآن التثبّت عند الشائعات”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق