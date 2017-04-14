أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»“القرني” يُعلق على هاشتاق “طرده من الأردن”.. ويؤكد: وراءه الصفويين
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