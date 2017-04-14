14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الداخلية الكويتية تُكرّم الشرطي السعودي المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

كرمت وزارة الداخلية بالكويت أمس الخميس شرطي المرور المعتدى عليه من قبل مواطن كويتي في مرور الأحمدي.

فيما أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بحبس المتهم بالاعتداء بالضرب على الشرطي21 يومًا بالسجن المركزي، فيما رفض طلب إحالته للطب النفسي.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت فيديو يظهر فيه المواطن الكويتى العتيبى، وهو يضرب شرطياً سعودي الجنسية تدخّل في محاولة لفض عراك بين العتيبي وسائق تاكسي آسيوي.

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