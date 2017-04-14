أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»كيف تحمي أطفالك من “إدمان الموبايل”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | استخراج حجر وزنه 1.36 كليوجرام من جسم ر...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- خضع رجل هندي لعملية جراحية لاستخراج حجر من الكالسيوم تكون داخل مثانته، وزنه 3
-
هل سمعت بنملٍ يخوض المعارك في صفوف.. وينقذ ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ على غرار سلوك جنود البشر في المعارك إلى حد بعيد يخرج أعضاء من
-
-
المصرية “إيمان” فتاة النصف طن تخسر نصف وزنها....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف الفريق الطبي الهندي المُعالج لحالة الفتاة المصرية إيمان عبدالعاطي، الشهيرة إعلامياً بـ”فتاة النصف