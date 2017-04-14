14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | نصيحة غريبة.. طبيب سعودي ينصح من يعاني الأرق أن يضع صابونة أسفل وسادته

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطبيب سعودي أعطي بأغرب النصائح على مر التاريخ لمن يعانون الأرق أو صعوبات أثناء النوم بأن يضع صابونة تحت وسادته.

وقال الطبيب خلال الفيديو: “هناك الكثير ممن يشتكون من عدم النوم في الليل وأريد حل لهذا الأرق والتعب، والحل عجيب لكنه أسهل مما يمكن الأ وهو أن تضع صابونه أسفل وسادتك، وأهم شئ أن يكون هذا الصابون جديد ولم يكن مستخدماً من قبل، ويوم بعد يوم سترون أفضل وأفضل”.

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