14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاعر يلقي قصيدة “سيد العُرب” أمام خادم الحرمين.. ويوجه رسائل لـ “إيران وفلسطين”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

ألقى الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي قصيدة نبطية بعنوان “سيد العرب” أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس)، خلال الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأنصت خادم الحرمين للقصيدة التي حرص خلالها بن محماس على توجيه عدة رسائل إلى إيران وفلسطين وبعض الدول العربية، مستعرضاً بعضاً من تاريخ المملكة، وسط تفاعل الحضور بكلمات القصيدة التي حملت نبرة حماسية.

وكان خادم الحرمين قد رعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث شهد الحفل إلقاء عدة قصائد وطنية وكلمات ترحيبية٬ تبع ذلك مسيرة عرض الإبل الفائزة٬ وكذلك عروض تمثيلية ومسرحية متعددة تجسد مظاهر التراث الوطني وعمقه في وسط شبه الجزيرة العربية٬ ليختتم الحفل بالعرضة.

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