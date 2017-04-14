14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أوركسترا يابانية تعزف السلام الملكي السعودي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

عزفت الأوركسترا اليابانية بقيادة المايسترو الياباني الشهير هيروفومي يوشيدا السلام الملكي السعودي، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، الذي يستضيف فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني منذ أمس الخميس.

وكانت الأوركسترا اليابانية الشهيرة قد وصلت الرياض للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني بالمملكة يومي الخميس والجمعة، وتعد هذه هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يشارك فيها عازفون من اليابان في إحياء حفل موسيقي.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أعضاء الأوركسترا اليابانية وعددهم 85 عازفاً وهم يؤدون السلام الملكي السعودي بطريقتهم المتميزة، التي نالت إعجاب عديد من متداولي المقطع.

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