14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شركات أمريكية تقاضي بنوكاً وشركات سعودية.. وتطالبها بمليارات الدولارات بسبب هجمات 11 سبتمبر

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية، مساء أول أمس الأربعاء، دعوى قضائية بمحكمة جزئية بولاية مانهاتن، ضد بنكي الراجحي والأهلي وشركات مرتبطة بعائلة بن لادن وجمعيات خيرية سعودية، للمطالبة بتعويضات تبلغ 4.2 مليار دولار، على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتشمل قائمة المدعى عليهم كذلك، بحسب وكالة “رويترز”، شركة دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعيات خيرية، وكيانات أخرى.

وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعتها إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال إثر الهجمات.

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت في الأعوام الماضية دعاوى قضائية رُفعت على عدد من البنوك والمؤسسات العربية – على خلفية الهجمات- منها “مصرف الراجحي”.

وأقرَّ الكونجرس الأمريكي في سبتمبر الماضي قانون “جاستا”، الذي يتيح مقاضاة السعودية بزعم تورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

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