14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | طفلة تنجو بمعجزة من رصاصة كادت تخترق رأسها
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فيديو | طفلة تنجو بمعجزة من رصاصة كادت تخترق رأسها

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