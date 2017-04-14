صور | طائرة سعودية تنقل ملك المغرب من كوبا إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة خاصة

(أنحاء) – متابعات :-
نقلت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، أمس الخميس، الملك محمد السادس ملك المغرب من العاصمة الكوبية هافانا، إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن تحضيرات أمنية ودبلوماسية سبقت زيارة الملك، إذ تبلغت السلطات الأمريكية بمجيئه رفقة أفراد أسرته.
وكان في استقبال الملك محمد السادس لدى وصوله: أفراد البعثة الدبلوماسية المغربية بالولايات المتحدة، وسفير المغرب لدى الأمم المتحدة، إضافةً إلى مدير مطار ميامي الدولي.
وكتب مدير مطار ميامي على حسابه في “تويتر”: “ترحيب بالملك محمد السادس وأسرته في المطار الدولي لميامي، على متن الطائرة الجميلة للعربية السعودية B747SP”.
وفيما ذكرت مصادر إعلامية أن ملك المغرب وصل إلى الولايات المتحدة لقضاء عطلة خاصة، أشارت مصادر أخرى إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين، وسيبحثان عدة قضايا أبرزها محاربة الإرهاب والتطرف وموقف واشنطن من قضية الصحراء.