أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | قذيفة روسية تفوق القدرة التدميرية لـ”أم القنابل” الأمريكية بأربع مرات
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