14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | قذيفة روسية تفوق القدرة التدميرية لـ”أم القنابل” الأمريكية بأربع مرات
﻿

فيديو | قذيفة روسية تفوق القدرة التدميرية لـ”أم القنابل” الأمريكية بأربع مرات

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أسقطت الولايات المتحدة قنبلة تقليدية تزن نحو 10 آلاف كيلو جرام في أفغانستان بالأمس، قالت إنها استهدفت بها شبكة أنفاق تابعة لجماعات إرهابية.

 وأطلق على القنبلة المدمرة المستخدمة خلال هجمات سلاح الجو الأمريكي أمس اسم “أم القنابل” نظرًا لقوتها التدميرية الفائقة، فهي تعد أقوى قنبلة غير نووية في ترسانة أسلحة الولايات المتحدة.

 لكن على عكس ما هو شائع بأن هذه القنبلة لا نظير لها، فروسيا تملك ما هو أكثر فتكًا منها، وهي قنبلة تطلق عليها موسكو اسم “أب جميع القنابل”.

 وتبلغ قوة القذيفة الروسية 4 مرات نظيرتها الأمريكية، وهي قنبلة حرارية يبلغ نصف قطرها التدميري نحو 300 متر، وتبلغ قدرتها التدميرية نحو 44 طنا من مادة تي إن تي.

 وتختلف الأسلحة الحرارية عن القنابل التقليدية في أنها تتحد من الأكسجين الموجود في الغلاف الجوي بشكل كبير لتمديد أثر التفجير.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق