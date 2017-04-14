سماء ينبع تتزين بألوان الصقور في أسبوع التسنيدة

(أنحاء) – ينبع : ــ
تأتي التسنيدة هذا العام بثوب قشيب وحلة باهية تزينها ابتداء صقور الوطن وهي ترسم خطوط الفخر على سماء ينبع في عروض تستمر لاسبوع، ويكتمل جمال التسنيدة بأطفال ينبع وهم يشاركون الكبار بمارثون التاريخية .
صقور الوطن في أول اطلالة لهم في سماء ينبع ينفذون طلعاتهم وعروضهم الجوية في الكورنيش الشمالي مقابل مركز التاهيل السابق، ويترقب أهالي ينبع تلك العروض بفارغ الصبر للاستمتاع بما يقدمه الصقور من مهارات وصولات جوية تبعث في النفس الفخر والعزة .
ايضا ماراثون الاطفال الذي ينظم لأول مرة يعد هدية اللجنة المنظمة لأهالي ينبع خاصة وان فعاليات الاطفال لها اهتمام كبير وحرص من الاهالي على مشاركة ابناءهم في هذا المحفل التراثي الرياضي ليعرفهم على شيء من تراث الأجداد، ويغرس في نفوسهم حب الرياضة التي صرفتهم عنها تقنيات العصر.
مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني قال ان مشاركة صقور الوطن في هذه التسنيدة هو الحدث الابرز والكبير بمحافظة ينبع خاصة وانها هي المشاركة الاولى لهم مشيرا الى ان التسنيدة جاءت لهذا العام بشكل اكثر توسعا وشمولا وذلك لتضمنها على محاضرات توعوية ومشاركة الاطفال في الماراثون الى جانب الحدرة وماراثون سابك للمشي واضاف ان تلك الفعاليات المصاحبة تفتح الباب لمشاركة اوسع للمجتمع للاستمتاع بهذه الفعاليات والتفاعل معها .
وأكد العنيني على اهمية مثل هذه الفعاليات والمشاركة المجتمعية فيها الامر الذي يسهم في نشر ثقافة السياحة بشكل اكبر وخلق فعاليات متجددة تسهم في انجاح صناعة السياحة بهذه المحافظة الواعدة والغنية بكل المقومات الطبيعية والسياحية التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية مشرفة على ساحل البحر الاحمر مضيفا ان تعاقب الفعاليات السياحية بالمحافظة يلفت الانظار لينبع مما يسهم في جذب مزيد من السياح والمستثمرين للاستفادة من البيئة الخصبة للاستثمار بهذه المحافظة.
يذكر ان مارثون الاطفال وعروض الصقور تنطلق يوم السبت وتستمر الفعاليات لمدة خمسة ايام وتتضمن الحدرة بالاضافة لماراثون سابك للمشي،بينما تقام اولى المحاضرات التوعوية يوم الاحد بمسرح ادارة التعليم.