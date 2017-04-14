14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “الأسبوع الثقافي الياباني”.. اوركسترا يابانية تعزف بمركز الملك فهد الثقافي وسط تفاعل كبير من الحضور

بتاريخ ثقافة وفنون ،فيديو

(أنحاء) – الرياض – ناصر الحسن : ــ

تحت رعاية هيئة الترفيه، نُظِّمت فعاليات الأسبوع الثقافي الياباني بالمملكة، بحضور أوركسترا يابانية مكونة من 85 عازفاً تألقوا على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبدأت الأوركسترا حفلها بعزف النشيد الوطني السعودي، تلته العديد من المقطوعات والمعزوفات العالمية، وسط حضور كبير بمسرح مركز الملك فهد الثقافي.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع الفعالية بشكل كبير، ونشروا عدة مقاطع لمقطوعات عزفتها الأوركسترا خلال الحفل، وأشادوا بالفعالية، التي حضرها أعداد كبيرة من الجنسين، الذين أكدوا على أهمية الخطوة في تبادل الثقافات.

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