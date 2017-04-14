أنت تتصفح:الرئيسية»ثقافة وفنون»فيديو | “الأسبوع الثقافي الياباني”.. اوركسترا يابانية تعزف بمركز الملك فهد الثقافي وسط تفاعل كبير من الحضور
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
سماء ينبع تتزين بألوان الصقور في أسبوع التسني...بتاريخ
(أنحاء) – ينبع : ــ تأتي التسنيدة هذا العام بثوب قشيب وحلة باهية تزينها ابتداء صقور الوطن وهي
-
فيديو | رجل يعتدي على امرأة في أحد شوارع مكة....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر اعتداء رجل على امرأة بالضرب والإهانة
-
فيديو | قذيفة روسية تفوق القدرة التدميرية لـ”...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أسقطت الولايات المتحدة قنبلة تقليدية تزن نحو 10 آلاف كيلو جرام في أفغانستان بالأمس،
-