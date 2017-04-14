14 أبريل 2017 مـ / موافق 17 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد تعيينهم مدمن “أفلام إباحية” مفتياً لليمن.. الحوثيون يتراجعون عن القرار

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – خالد الردماني – صنعاء : ــ

تراجعت سلطات مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية عن قرار تعيين شمس الدين محمد شرف الدين مفتياً لليمن، بسبب الضغط الشعبي والسخرية اللاذعة من اليمنيين عليهم.

وبلغ سقوط الحوثيين الأخلاقي والقيمي إلى حد استبدال مفتي اليمن وأكبر علماء الزيدية العلامة محمد بن اسماعيل العمراني، بأحد أنصارهم الذي يعرف عنه موالاته الشديدة لإيران وإدمانه لمشاهدة الأفلام الإباحية.

وكان الحوثيون قد فشلوا في استخراج فتوى من العلامة الكبير العمراني تجيز لهم قتل اليمنيين أو الاعتداء على دول الجوار، حيث أخبرهم العمراني أن قتل المسلمين “حرام” سواء كانوا يمنيين أو سعوديين، ناصحاً من هم في جبهات القتال بالعودة إلى منازلهم وأن بقائهم في الجبهات غير جائز.

واعتبر الحوثيون هذه الفتوى ضدهم، ما دفعهم العام الماضي إلى محاولة نهب مكتبة العمراني لولا الضغط الشعبي الكبير الذي واجهوه، كون العلامة العمراني يحظى باحترام وتأييد من كل المذاهب والطوائف في اليمن.

ويحاول الحوثيون استخراج فتوى دينية تجيز لهم قتل اليمنيين من جهة كبرى في اليمن، ما جعلهم الأسبوع الماضي يصدرون قراراً قضى بإقالة العلامة العمراني وتعيين شمس الدين مفتياً لما أسموه “الديار اليمنية” بدلاً عن الجمهورية اليمنية.

ولقي هذا القرار سخط شعبي واسع وسخرية لاذعة، حيث أورد الصحفي اليمني سام الغباري روايته لرؤية مفتي الحوثيين عام 2011 في إحدى مقاهي الانترنت وهو يشاهد أفلام إباحية، مشيراً إلى أنه حينها كان يتعمد مضايقة الرجل حتى غادر المقهى.

ويضيف الغباري، أن مالك المقهى أخبره بأنه طرد الرجل (الذي أصبح مفتياً اليوم) أكثر من مرة بسبب هذه التصرفات غير الأخلاقية.

من جهته، أطلق الناشط الشبابي اليمني حافظ مطير اسم “سكس الدين” بدلاً عن “شمس الدين” للمفتي الذي عينه الحوثيون، مستنكراً تعيين مثل هذا الشخص بمنصب ليس له أي علاقة به.

واعتبر ناشطون أن صيغة القرار بحد ذاته يبين مدى علاقة الحوثيين بإيران، إذ أطلقوا اسم “الديار اليمنية” بدلاً عن “الجمهورية اليمنية”، كما أنهم اختاروا شخص من الذين أقاموا في إيران وسافروا إليها أكثر من مرة.

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