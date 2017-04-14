14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طفل يقتل نفسه في بث مباشر على إنستغرام

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – وكالات :-

قتل طفل أميركي (13 عاما) نفسه عن طريق الخطأ بينما كان في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ووفق ما أورد موقع ” 11alive” الأميركي، الجمعة، فقد وقع الحادث في مقاطعة كلايتون بولاية جورجيا شرقي البلاد.

وكانت الأم ونحو 50 آخرين يشاهدون مالاتشي هيمفيل في بثه المباشر الذي كان يحمله في مسدسا.

وقالت الأم إنها سمعت دويا كبيرا أثناء البث، فهرعت هي وابنتها إلى الطابق العلوي في المنزل حيث كان هميفيل.

وأضافت أنهما وجدتها غارقا في بركة من الدماء، وصرخت ابنتها” أمي أرجوك أن تغلقي الهاتف” الذي كان يثب تلك اللحظات الصعبة.

ونقل المراهق الأميركي إلى المستشفى حيث كان إصابته خطيرة للغاية لكنه فارق الحياة هناك.

وأكدت الأم لاحقا أن الحادث كان عن طريق الخطأ ولم يكن انتحارا.

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