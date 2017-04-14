14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | ولي ولي العهد يصر على التصوير مع المواطنين في مهرجان الإبل رغم الزحام

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صورها مواطنون من داخل مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، أظهر تفاعل ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع طلباتهم بالتقاط الصور معه.

وظهر الأمير محمد بن سلمان في أحد المقاطع وقد حرص على دعوة أحدهم للترحيب به والتصوير معه رغم الزحام حوله، كما بدا في مقاطع أخرى وهو يرحب بالمواطنين من الفائزين بجوائز المهرجان والحاضرين ويستجيب لطلباتهم بالتقاط صور ومقاطع “السيلفي”.

كما قال ولي ولي العهد لأحد المواطنين في أحد المقاطع التي حظيت بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الإبل دائماً عزيزة”، بعدما قال له المواطن إنه يعتز ويتشرف بوجوده وحضوره للمهرجان.

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