14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الرئيس الإيراني حسن روحاني يتقدم رسمياً للترشح لولاية ثانية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الرئيس حسن روحاني قدم رسميا اليوم الجمعة أوراق ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار.

وقال روحاني في مبنى وزارة الداخلية بعد تقديم ترشحه رسميا “إنه إذا أراد المواطنون ذلك، فإني مستعد لتحمل أعباء هذه المسؤولية لأربع سنوات قادمة”.

وفاز روحاني باكتساح في انتخابات 2013 بعد حملة تعهد فيها بإنهاء العزلة الدبلوماسية المفروضة على بلاده وزيادة مساحة الحريات الاجتماعية.

وأضاف روحاني أنه سيسعى في ولايته الثانية إلى الاستمرار في “سياسته المنفتحة” نحو الداخل و”التعقل” في السياسة الخارجية إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بهدف تخفيض نسبة العاطلين عن العمل في البلاد و”ضمان مزيد من الحريات السياسية والاجتماعية للشعب”.

وبدأ يوم الثلاثاء تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 19 مايو/ أيار ويستمر خمسة أيام يفحص بعدها مجلس صيانة الدستور أوراق المرشحين.

وتقدم حتى الآن لخوض الانتخابات ما يربو على 860 شخصا بينهم عدد من الوزراء السابقين والرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.

وعلى الرغم من محادثات استمرت لشهور أخفق المحافظون في الاتفاق على مرشح واحد ولم يتدخل حتى الآن فيما يبدو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لإجبارهم على القيام بذلك.

ووسط التركيبة المعقدة من القيادات الدينية والمسؤولين المنتخبين يملك خامنئي القول الفصل في جميع شؤون الدولة.

ويبدو أن رجل الدين صاحب النفوذ إبراهيم رئيسي هو الأبرز بين مرشحي التيار المحافظ. ويشرف رئيسي (57 عاما) على منظمة (آستان قدس رضوي) التي تدير أقدس الأضرحة الشيعية في مدينة مشهد.

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