14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير الدفاع الأمريكي يزور المملكة الأسبوع القادم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم (الجمعة)، أن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس سيزور المملكة الأسبوع القادم ضمن جولة في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن جولة وزير الدفاع في المنطقة ستستمر ستة أيام، من ١٨ وحتى ٢٣ أبريل، مشيرة إلى أنه سيزور إلى جانب المملكة عدة دول في المنطقة، منها قطر ومصر وجيبوتي.

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن الزيارة تهدف إلى تقوية العلاقات مع الحلفاء في المنطقة، ومناقشة الجهود المبذولة للقضاء على المنظمات الإرهابية المتطرفة وكل ما يهدد استقرار المنطقة.

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