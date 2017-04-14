14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مذيعة مصرية تنشر تغريدات مسيئة للمملكة.. وMBC توقفها عن العمل

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات :-

أثارت تغريدات مسيئة للمملكة نُسبت لمذيعة MBC المصرية رنا هويدي غضبا شديدا.

وأكد مصدر مطلع أن المجموعة قررت إيقاف المذيعة عن العمل وإحالتها للتحقيق، لافتاً إلى أن مجموعة قنوات MBC قامت بإيقاف المذيعة “هويدي” بعد تداول تغريدات مسيئة للمملكة على حسابها الرسمي عبر “تويتر”.

من جهتها، نفت المذيعة “هويدي” التي تقدم برنامج “حديث المساء” التغريدات المتداولة والمنسوبة لها، مؤكدة أنها مفبركة عبر “فوتشوب”؛ فيما تم حذف التغريدات من حسابها الشخصي في “تويتر”.

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