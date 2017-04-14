14 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شاب من أب سعودي يعيش في تركيا بلا هوية بسبب رفض والده الاعتراف به.. و”الداخلية” تتدخل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشف شاب يعيش في تركيا منذ طفولته عن معاناته بسبب رفض والده السعودي الاعتراف به، على حد تعبيره، فيما وجّهت وزارة الداخلية بسرعة حل مشكلته.

وقال الشاب فهد إن بداية مأساته إنه وُلد لأب سعودي وأم سورية عام 1407هـ، وعاش حياته كلها في تركيا، موضحا أن والده بعد ولادته رفض تسجيله أو استخراج أي إثبات له، مضيفاً: “وليس معي سوى شهادة ميلاد موثقة من دائرة النفوس التركية في إسطنبول وتحليل الحمض النووي الذي يثبت أنني ابنه”.

وتابع: “الآن عمري 30 عاما، ومحروم من أبسط حقوقي؛ بسبب عدم وجود هوية شخصية أو أي إثبات أو وثيقة رسمية تثبت من أكون”.

من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ناصر العبدالوهاب، أنه تم التوجيه بسرعة حل مشكلة المواطن السعودي فاقد الهوية فهد، حسب صحيفة “عاجل”.

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