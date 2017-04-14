15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البيت الأبيض يتوقف عن نشر سجل الزائرين لاعتبارات أمنية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أكد مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإدارة الأمريكية ستتوقف عن نشر سجل زيارات البيت الأبيض متخلية عن التقليد الذي أرساه الرئيس السابق باراك أوباما.

ويقدم السجل تفاصيل عن الشخصيات التي تزور الرئيس وطاقمه في مهام عمل رسمية.

وقال مايكل دابكه المسؤول عن الاتصالات بالبيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إن “المخاطر الكبيرة على الأمن القومي واعتبارات الخصوصية التي تخص مئات الآلاف من الزائرين في العام” كانت سببا في الاحتفاظ بسرية السجلات.

كان مدافعون عن الشفافية أثنوا على قرار أوباما بنشر تفاصيل السجلات رغم أن إدارته أكدت أن القانون لا يشترط ذلك وأنه إجراء طوعي.

وتقدم السجلات نظرة شاملة عن الشخصيات التي تقابل الرئيس وفريقه، ويوفر فحصها مؤشرا واضحا عن جماعات الضغط التي قد تضغط على البيت الأبيض وأي الشخصيات قد يكون لها تأثير أكبر في الإدارة.

نتيجة لذلك كان فريق أوباما ينشر بشكل متكرر أسماء من قائمة الزوار ومنها شخصيات عامة ومانحون.

وفي سياق متصل، قدم الديمقراطيون في الكونجرس تشريعا يجبر الإدارة على نشر قائمة زوار منتجع مار الاجو في فلوريدا الخاص بالرئيس ترامب حيث يقضي معظم العطلات الأسبوعية منذ توليه السلطة.

لكن لا يُتوقع أن يحصل المقترح على التأييد الكافي في ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس.

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