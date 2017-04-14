15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعتذر لحضور حفل التخرج بعد تلوث ثيابهم.. وتوضح السبب

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

قدّمت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اعتذارا لـحضور حفل التخرج على حادثة تلوث ثيابهم بشعار الجامعة بسبب الجلوس على أكياس بلاستيكية تغطي الكراسي.

وأوضحت الجامعة أنه كان من المفترض تنبيه الحضور والتأكيد عليهم بإزالة الأكياس البلاستيكية المطبوع عليها شعار الجامعة والتي غلّفت بها مقاعد الاستاد الرياضي حيث أقيم الحفل، إلا أن هذا لم يحدث، حيث قدمت الجامعة اعتذارا على ذلك.

وكانت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت تأثر ملابس الحاضرين بالشعار المطبوع، وانعكاسه على ملابسهم بعد خروجهم من الحفل الذي أقيم يوم أمس (الخميس) في المدينة الجامعية بالظهران.

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