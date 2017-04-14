تعرّف على قصة رجل أعمال فشل 4 مرات قبل تأسيس شركة ناجحة

(أنحاء) – متابعات :-
تعرض رجل الأعمال “بينو جريجا” للفشل أربع مرات بالفعل قبل تأسيس شركته الناشئة المتخصصة في التجارة الإلكترونية “واي دوت كوم” وتحويلها إلى كيان ناجح.
وتعد “واي دوت كوم” الآن شركة متعددة الأغراض في مجال التجارة الإلكترونية موقعها في “وادي السليكون” وتعمل على أكثر من عشرين ألف بائع ويوفرون خدمات في حجز تذاكر السفر والأنشطة الأخرى.
أسس “جيريجا” “واي دوت كوم” في العشرين من مايو/أيار 2013 وكان لديه حينها خلفية عن علوم الحاسوب والتشفير تعلمها في الهند قبل العمل في “أوراكل”، وبعد العمل في هذه الشركة، قرر تأسيس شركة، ولكنه فشل، وتلتها ثلاث محاولات فشلت أيضاً حتى أسس “واي”.
وتعرض “واي” حاليا العديد من الخدمات في المدن الأمريكية على الصعيد المحلي فقط من حجوزات للفنادق والرحلات إلى تذاكر السينما كما توفر تواصلا بين بائعين ومشترين من خلالها عن طريق نظام “تراسل مباشر”، وهو ما يراه “جيريجا” سر نجاح شركته الناشئة.