15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القوات السعودية تصد هجوما لميليشيات الحوثي قبالة الطوال

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

صدت القوات السعودية في ساعة متأخرة من الجمعة، هجوماً من قبل الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح ، عندما حاولوا التوجه نحو منفذ الطوال السعودي قبالة مديرية حرض اليمنية.

وأفاد مراسل قناة “العربية” أن مدفعيات القوات السعودية تمكنت من تدمير مركبات عسكرية تابعة للميليشيات، فيما استهدفت مروحيات الأباتشي السعودية عناصر الميليشيات خلف تبات رملية استخدموها حصناً لهم.

وأدى ذلك إلى مقتل العشرات من الميليشيات، بالإضافة الى تعطيب عتادهم العسكري من قذائف و أسلحة كانت بحوزتهم.

وفي محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير ، قُتل مجموعة من الميليشيات الحوثية، بعد محاولتهم التخطيط لتنفيذهجوم على أحد المراكز الرقابية السعودية ، لكن طيران التحالف إستهدفهم بعد أن تم كشفتهم من الفرق الإستطلاعية السعودية التي كانت تمشط الحدود السعودية اليمنية.

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