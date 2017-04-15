أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»سفارة المملكة بتركيا تتواصل مع الشاب “السعودي بلا هوية” لرفض والده الاعتراف به.. وتعده بحل أزمته
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“مغسل أموات” في الأفلاج يحكي خبايا المهنة.. و...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ روى أقدم مغسل أموات في محافظة الأفلاج ويدعى عبدالعزيز الشنار بعض الخبايا المتعلقة
-
جدة .. مواطنة تتكفل بزواج خادمتها وتقيم لها ح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أقامت مواطنة بمحافظة جدة أمس (الجمعة)، حفل زفاف لعاملتها المنزلية على عريس من
-
جلسة طارئة لـ”الشورى” غداً الأحد.. والمجلس يش...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كشف أعضاء بمجلس الشورى، أنهم تلقوا دعوة إلزامية لحضور جلسة طارئة تعقد غداً
-
عائلة سعودية تروي حلمها الذي بدأ في كراج سيار...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أقدمت عائلة سعودية على بناء عربة طعام “الفود ترك” في كراج سياراتهم، معلنين