15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»عائلة سعودية تروي حلمها الذي بدأ في كراج سياراتهم وتحقق ببناء عربة “فود ترك” من الصفر
﻿

عائلة سعودية تروي حلمها الذي بدأ في كراج سياراتهم وتحقق ببناء عربة “فود ترك” من الصفر

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقدمت عائلة سعودية على بناء عربة طعام “الفود ترك” في كراج سياراتهم، معلنين عن بدء حلمهم في تنفيذ مشروعهم بتقديم أنواع مميزة من الأطعمة كالبرغر والشاورما أو بعض أنواع الحلى والقهوة من على أرصفة الشوارع.

الفكرة بدأت في أغسطس الماضي؛ حين شرع عبدالمحسن باي وابناه عمر (26 عاما) وعبدالكريم (15 عاما)، وخالهما عبدالله (30 عاما) في العمل على بناء العربة، في «كراج» السيارات بمنزلهم، بدون مساعدة خارجية.

وأوضح عبدالمحسن وفقاً لـ “عكاظ” أن فريق عمل المشروع حاول بناء العربة بشكل مختلف ومميز، مشيراً إلى أنها العربة الوحيدة في الشرق الأوسط وربما العالم التي تحتوي على فرن مشاوٍ، يعمل بالغاز والفحم.

وأضاف: “اعتمدنا على تزويد العربة بأحدث المعدات عالية الجودة والتي من شأنها جذب الزبائن، ومنها تركيب شاشة تلفزيون تعرض مباريات كرة القدم للاستحواذ على اهتمامهم”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق