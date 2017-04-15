جلسة طارئة لـ”الشورى” غداً الأحد.. والمجلس يشدد على أعضائه بعدم الغياب أو التأخر

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف أعضاء بمجلس الشورى، أنهم تلقوا دعوة إلزامية لحضور جلسة طارئة تعقد غداً الأحد، مبينين عدم علمهم بما ستناقشه الجلسة المزمعة.
بدوره أكد المتحدث باسم المجلس الدكتور محمد المهنا، وفقاً لـ”عكاظ”، صدور دعوة إلزامية لأعضاء المجلس لحضور جلسة طارئة يوم غدٍ الأحد، مشيراً إلى أن لائحة المجلس تتيح لرئيس مجلس الشورى دعوة الأعضاء لحضور جلسة طارئة لمناقشة المواضيع العاجلة.
وكانت مصادر قد ذكرت أمس، أن مجلس الشورى وجه لأعضائه دعوة إلزامية لحضور جلسة طارئة غداً الأحد، مشيرة إلى أن المجلس شدد على أعضائه بعدم قبول أي أعذار للتغيب أو التأخر عن الجلسة.
يذكر أن رئيسة مجلس الشيوخ الروسي فالنتينا ما تفيينكو، كانت قد كشفت أمس الجمعة، أن وفداً من مجلس الشيوخ الروسي سيبدأ زيارة إلى المملكة اليوم السبت تمتد حتى الثلاثاء القادم، فيما توقعت مصادر أن تتضمن زيارة الوفد الروسي لقاءً مع مجلس الشورى.