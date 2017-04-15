أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»ختان الإناث يجر طبيبة أمريكية للسجن مدى الحياة
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
إعلان فريد من نوعه.. مصري يعتذر لزوجته على صف...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ لجأ مواطن مصري إلى نشر إعلان في صحيفة يومية ليس لغرض تجاري أو
-
تعرّف على قصة رجل أعمال فشل 4 مرات قبل تأسيس ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تعرض رجل الأعمال “بينو جريجا” للفشل أربع مرات بالفعل قبل تأسيس شركته الناشئة المتخصصة
-
بعد واقعة سحل الراكب.. فضيحة جديدة في يونايتد...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- وصف مسافر في رحلة تابعة لشركة يوتانيتد إيرلاينز الأميركية قصة لدغة من عقرب أثناء
-
العلماء: السمنة وارتفاع ضغط الدم يؤديان إلى ا...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- يعد الخرف من الأمراض التي تنتشر بين كبار السن، وقام العلماء بدراسة للوقوف على