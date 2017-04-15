15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة .. مواطنة تتكفل بزواج خادمتها وتقيم لها حفل زفاف بحضور زميلاتها وتهديها شهر عسل

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أقامت مواطنة بمحافظة جدة أمس (الجمعة)، حفل زفاف لعاملتها المنزلية على عريس من موطنها، متكفلةً بمصاريف زواجها وتجهيزها على نفقتها، كما قدمت لها هدية زواجها شهر عسل كاملاً، وسط حضور صديقاتها وزميلاتها.

ووثُقت صور نشرتها الناشطة الاجتماعية الدكتورة زهرة المعبي عبر حسابها في “سناب شات” وفقاً لـ”عكاظ”، تظهر وقائع حفل الزفاف منذ بدايته وحتى نهايته وردة فعل العروس من معاملة المواطنة لها والتي ظهرت خلال الحفل وارتسمت على وجهها دموع الفرح.

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