15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مواطن يوثق سير مركبة “ساهر” بسرعة 160 كلم على طريق بالرياض
﻿

فيديو | مواطن يوثق سير مركبة “ساهر” بسرعة 160 كلم على طريق بالرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو٬ تجاوز إحدى مركبات الرصد الآلي للمخالفات المرورية “ساهر”٬ للسرعة المقررة على طريق الرياض ــ الرمحية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول بـ”تويتر” الذي دعمه المواطن بمعلومات عن لوحة مركبة “ساهر” وتوقيت الواقعة، السيارة التي يقودها وهي تسير بسرعة 160 كلم خلف مركبة ساهر التي كانت تسير بسرعة أعلى من ذلك، مخالفةً بذلك السرعات المقررة نظاماً.

فيما عبّر مغردون عن غضبهم من تجاوز مركبة “ساهر” للسرعة، مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية في حق قائدها.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق