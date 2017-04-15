15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر في “الإسكان” ينفي تعيين مستشار في الوزارة ظهرت له تغريدات مخالفة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن ما أشيع عن تعيين مستشار في الوزارة نشرت له تغريدات مخالفة، غير صحيح.

وأوضح المصدر، حسبما أوردت صحيفة “سبق”، أن المستشار المذكور باشر عمله تحت التجربة الأسبوع الماضي في إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة؛ ليعمل ضمن فريق الدعم الفني.

ونفى المصدر أن يكون قد تم تعيين المستشار على وظيفة لها علاقة بمكتب وزير الإسكان، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت من الشركة المتعاقدة استبدال الموظف، بعدما رصدت الملاحظات المتداولة عليه في وسائل التواصل الاجتماعي.

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