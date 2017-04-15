“سلمان العودة” ينشر صوراً لنجله “عبدالرحمن” وهو يتدرب على المشي في المستشفى

(أنحاء) – متابعات : ــ
نشر الشيخ سلمان العودة على حسابه في “انستقرام” فجر اليوم السبت٬ صورتين لابنه “عبدالرحمن” من مستشفى الأمن بالرياض والذي يتلقى فيه العلاج؛ عقب دخوله في غيبوبة منذ شهر يناير الماضي، وقد ظهر خلالهما تحسن كبير في حالته الصحية.
وغرّد العودة على الصورتين الجديدتين لنجله معلقاً: “تدرب على المشي في مستشفى الأمن بالرياض ويوزع ابتسامات الرضا”.
وأظهرت الصورتان نجل العودة وهو يحاول المشي مستنداً على حامل مرة ومرة أخرى على الحائط وقد بدت على محياه ابتسامة كبيرة، فيما أبدى متابعو الشيخ العودة إعجابهم بذلك، متمنين الشفاء لنجله عبدالرحمن.
يشار إلى أن الحادث المروري الذي تعرضت له أسرة الدكتور العودة في يناير الماضي على طريق القصب ـ الرياض٬ أصيب فيه الطفل عبدالرحمن٬ وشقيقته “لدن”٬ وأودى بحياة والدتهما هيا السياري٬ وشقيقهما “هشام”٬ وابنة خالتهما.