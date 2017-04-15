أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»المواطن الذي طلب السلام على خادم الحرمين: لهذا السبب رفعت صوتي.. وأنا من أشهر ملاك الإبل | فيديو
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
السعودية العائدة من سوريا تروي تفاصيل تعذيب ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- روت المواطنة ملكة الهزيمي، تفاصيل تعرضها للظلم والتعذيب بسجون النظام السوري، قبل أن تفلح
-
“المرور”: 10 طرق تضمن لك عدم تعرض سيارتك للسح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ حدد مرور العاصمة المقدسة 10 طرق يمكن للمعتمرين وزوار المسجد الحرام اتباعها لضمان
-
متحدث “الصحة”: رهام الحكمي تتلقى الرعاية اللا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، صحة ما تردد عن إصابة الطفلة
-
فيديو | المدينة المنورة .. أنبوب مياه يُغرق أ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تمكَّنت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من السيطرة على انفجار