15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حائل .. البحث عن شاب رشّ “ساهر” بـ “البوية”

بتاريخ شبكات اجتماعية

(أنحاء) – متابعات : ــ

تبحث الجهات الأمنية في حائل عن شاب سجل في «سناب شات» مقطع فيديو مدته 8 ثوان، وهو يرش كاميرا ساهر بمساعدة رفاقه بطلاء «البوية»، متعمدا تغطية الكاميرا، وذلك بعد 72 ساعة من إطلاق «ساهر» في مدينة حائل.

ويقضي النظام بمحاسبة كل من يتعمد المساس أو إتلاف أي من المرافق العامة المملوكة للدولة سواء الفاعل أو الشريك، فيما تتولى المحاكم الشرعية تنفيذ العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة لا تقل عن 100,000 أو إحدى العقوبتين.

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