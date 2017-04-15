15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | المدينة المنورة .. أنبوب مياه يُغرق أحد الشوارع

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكَّنت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من السيطرة على انفجار أنبوب مياه في حي شوران شرق المدينة، بعد أن استمر لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

وتسبب انفجار الأنبوب باجتياح المياه لشارع أسماء بنت منيع؛ حيث أصبح مجرى سيل لمسافة امتدت لأكثر من ثلاثة كيلو مترات؛ ما أدى إلى إعاقة حركة السير في بعض المواقع، واستياء كبير من المواطنين.

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