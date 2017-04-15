15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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متحدث “الصحة”: رهام الحكمي تتلقى الرعاية اللازمة ولم تصب بـ”الإيدز” مجدداً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، صحة ما تردد عن إصابة الطفلة رهام حكمي بالإيدز مجدداً، داعياً الجميع لعدم الخوض في تفاصيل حالتها الصحية حرصاً على الحالة النفسية للطفلة وأسرتها.

وأكد المتحدث، وفقاً لـ”سبق”، أن الطفلة لم تصب بالإيدز مجدداً بعد دخولها المستشفى، مشيراً إلى أنها تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أن الطفلة رهام الحكمي كانت قد أصيبت قبل 4 أعوام بـ”الإيدز”، إثر حقنها عن طريق الخطأ بدم ملوث في مستشفى جازان العام، الأمر الذي تسبب حينها في إعفاء مدير صحة منطقة جازان وعدد من مسؤوليها.

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