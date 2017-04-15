أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»مصادر أفغانية : ارتفاع عدد قتلى داعش الإرهابي إلى 90 شخصا جراء القصف الأمريكي
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