15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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العثور على طفلة معلقة من رقبتها بـ”شماغ” داخل استراحة في الطائف

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – متابعات :-

باشرت الأجهزة الأمنية بالطائف حادثة العثور على طفلة 11 عاماً معلقة من رقبتها داخل غرفة باستراحة، قبل أن تتم إحالة أوراق القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكشفت مصادر أن والدة الطفلة فوجئت عند حضورها للاستراحة بإغلاق الغرفة على ابنتها، فاستعانت بالجيران لفتح باب الغرفة، مبينة أن الجيران لم يتمكنوا من فتح الباب، ما اضطرهم لكسر غطاء مكيف الغرفة والدخول من فتحته.

وأضافت أنهم تفاجأوا بالطفلة معلقة في شباك الغرفة بواسطة “شماغ” ملفوف حول رقبتها، لافتة إلى أنه تم نقل الطفلة للمستشفى حيث تبين وفاتها، وقد تم تسليم الطفلة لأسرتها لدفنها، وفقاً لصحيفة “سبق”.

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