العثور على طفلة معلقة من رقبتها بـ”شماغ” داخل استراحة في الطائف

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
طفل يقتل نفسه في بث مباشر على إنستغرام...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- قتل طفل أميركي (13 عاما) نفسه عن طريق الخطأ بينما كان في بث مباشر
-
فيديو | نجاة عامل من الموت بأعجوبة تحت عجلات ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نجاة عامل بأعجوبة من الموت تحت
-
صور | سعودي يُشعل النار بجهاز صراف آلي في الل...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تمكنت الدوريات الأمنية من القبض على مواطن سعودي يعاني من اعتلالات نفسية مساء أمس
-
صور | عراقي ينهش جسدي طفلتيه ككلب مسعور بعد ت...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان خبراً مروعاً مفاده أن “أباً يعض وينهش جسد