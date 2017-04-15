15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»بالأسماء | “الإسكان” تعلن أسماء 18.7 ألف مستفيد ضمن الدفعة الثالثة من حملة “سكني”
﻿

بالأسماء | “الإسكان” تعلن أسماء 18.7 ألف مستفيد ضمن الدفعة الثالثة من حملة “سكني”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الإسكان اليوم السبت أسماء مستفيدي الدفعة الثالثة من حملة “سكني” لتخصيص المنتجات السكنية والتمويلية للمواطنين مستحقي الدعم، البالغ عددهم (18.799) مستفيد.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة الثالثة تشمل تخصيص (4.513) فيلَّا سكنية، و(6.093) قطعة أرض سكنية، موزعين على عدة مناطق حول المملكة، كما تشمل الدفعة الثالثة من الحملة أرقاماً جديدة لـ(7.700) مستفيد من مستفيدي صندوق التنمية العقارية.

ولاستكمال إجراءات التخصيص، دعت الوزارة مستفيديها لزيارة موقع “إسكان“، كما أهابت بمستفيدي صندوق التنمية العقارية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويمكن الاطلاع على قائمة المستفيدين من الدفعة الثالثة من حملة “سكني” من خلال الضغط هنا.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق