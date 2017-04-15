15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ولي العهد يأمر بالإفراج عن موقوف لمدة ٣ أيام للصلاة على والدته وتلقى عزاءها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أمر ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بالإفراج عن أحد الموقوفين لمدة 3 أيام، ليتمكن من الصلاة على والدته وتشييع جثمانها وحضور العزاء، وذلك بعد أن تأجَّل دفنها حتى يتسنى لابنها الموقوف الحضور.

وأوضحت مصادر أن الأمر جاء بعد توصية من مدير عام المباحث الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، لافتةً إلى أن الموافقة صدرت خلال ساعات، حسب “سبق”.

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