15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إلزام شركة طيران بتعويض 7 ركاب بـ65 ألف ريال بسبب تأخر رحلتهم عن موعد إقلاعها

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمدينة الرياض الأربعاء الماضي حكماً يقضي بإلزام إحدى شركات الطيران المحلية بصرف تعويضات مالية لسبعة ركاب بعد تأخر رحلة دولية كانوا على متنها.

وحكم قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة بصرف مبلغ 9 آلاف و300 ريال لكل راكب، بعدما قدم الركاب السبعة شكواهم لهيئة الطيران المدني وحصلوا على إثبات بصحة الشكوى وقدموه للمحكمة.

وكان المسافرون السبعة قد تأخرت رحلتهم مدة 18 ساعة عن موعد إقلاعها المفترض من مدينة الرياض إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

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