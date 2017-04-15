15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة نسف مدرعة داعشية بداخلها انتحاري في الموصل

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

بثت ميليشيات الحشد الشعبي التي تقاتل في الموصل إلى جانب القوات العراقية، أمس الجمعة, مقطع فيديو لتفجير مدرعة داعشية قبل لحظات من محاولتها تنفيذ هجوم انتحاري.

ويتضح من خلال المقطع المدرعة الغريبة، التي صنعها داعش محلياً لتفادي الرصاص وتنفيذ هجمات قاتلة ضد القوات على الأرض، وهي تحاول الاقتراب ببطء من موقع عراقي في الموصل.

وفي البداية، أمطرتها ميليشيات الحشد الشعبي بوابل من الرصاص، ولكن التكتيك لم ينجح في منع تقدم المدرعة المفخخة بالمتفجرات نحو هدفها، وسارعت عناصر الميليشيات إلى استخدام سلاح أقوى، وهو قذيفة مضادة للطائرات، ونجحت القذيفة في التعامل مع المدرعة الداعشية وأحالتها إلى كتلة من النيران، وفقاً لموقع”العربية نت” نقلاً عن عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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