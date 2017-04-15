15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | جمال سائبة تتحرك بحرية وسط الطريق السريع بين المجمعة والقصيم.. وتهدد حياة السائقين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تواجد عدد من الجمال السائبة بالطريق السريع المتجه من المجمعة إلى القصيم.

ويتضح من خلال الفيديو نحو 8 جمال وهي تتحرك في وسط الطريق، ما تسبب في تعطيل حركة السيارات وتهديد سلامة السائقين، فيما حاول شخصان إبعادها عن الطريق.

وطالب متناقلو الفيديو، الجهات المعنية بالتدخل ووضع حل لهذه المشكلة التي تحصد أرواح الأبرياء، مقترحين على الأجهزة الأمنية أخذ هذه الإبل وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية، لكي يتوقف أصحابها عن تركها هكذا وعدم وضعها في حظائر.

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