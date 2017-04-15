15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“ماسنجر” توقف دعم تطبيقها لأصحاب الهواتف القديمة خلال أيام

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت شركة فيس بوك عن وقف دعم تطبيقها للتراسل “ماسنجر”، بنهاية الأسبوع الجاري لعدد من الهواتف الموجودة حاليا لدى المستخدمين، وفق مواقع تقنية متخصصة، وبدأت الشركة في إرسال رسائل تخطر فيها أصحاب الهواتف القديمة المعنية بالقرار، بأن هواتفهم لم تعد تدعم تطبيق ماسنجر، وهم أصحاب هواتف تدعم نظام ويندوز فون 8.1 والأنظمة الأقدم منه.

ولن يشمل القرار أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد الحديثة، بحسب “روسيا اليوم”، وقالت فيس بوك في رسالتها: “شكرا لك على اختيار استخدام ماسنجر، نحن نأسف لإبلاغكم أن إصدار التطبيق الذي تستخدمه لم يعد معتمدا ولا يمكن إرسال واستقبال الرسائل عبره”.

ومن المتوقع، أن لا يؤثر القرار على عدد كبير من المستخدمين لبرنامج ماسنجر، والذين فاقوا المليار، حيث انخفضت حصة سوق الهواتف الذكية ويندوز منذ العام الماضي.

وسبقت شركة فيس بوك في وقف دعم التطبيقات على الأجهزة القديمة، شركات مثل مايكروسوفت، عندما أوقفت دعمها تطبيق سكايب لأجهزة ويندوز فون القديمة، وأكدت شركة واتس آب بأنها لن تدعم تطبيقها أيضا عبر هواتف ويندوز السابق ذكرها في وقت لاحق من هذا العام.

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