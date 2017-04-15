أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»صندوق التنمية العقارية: 23 ألف مستفيد من التمويل المدعوم خلال 3 أشهر .. وارتفاع الشركاء إلى 11 جهة
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