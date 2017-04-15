15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حقيقة كاهن عبدة الشيطان الذي أثار ظهوره ببرنامج تليفزيوني على الهواء جدل في مصر

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، خلال حلقة برنامجها «هتكلم» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، التي أثارت جدلا واسعا بين المشاهدين وجمهور مواقع التواصل ووسائل الإعلام المصرية، بسبب استضافتها شخصا بملامح غريبة أطلقت عليه لقب «كاهن عبدة الشيطان»، عن حقيقة هذا الشخص وما وراء تلك الشخصية والهدف منها.

حيث أنه أثناء الحلقة تم عرض فيديو يظهر فيه واحد من فريق البرنامج يجلس أسفل أيدي أحد فنانين التجميل، وهو يقوم بتغيير ملامح وجهه، ليؤدي دور «الكاهن» على الهواء كي يقنع المشاهدين.

الشاب الذي لعب دور «كاهن عبدة الشيطان» يدعى «هاني»، وقالت الإعلامية خلال الحلقة «حبيت بس أوريكم عيّنة»، وقامت بمصافحة الشاب الممثل ونادته باسمه، مضيفة: «إحنا ولا عندنا عبدة شيطان ولا الكلام ده، مصر أكبر من كده».

وطالبت «وهبة» من المشاهدين ومتصفحين مواقع التواصل بأن يتوخوا الحذر من تلك الألاعيب التي يقوم بها البعض من أجل أن يثيروا الفتن في مصر، وقالت: «بلاش حد يضحك عليكوا».

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