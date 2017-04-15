صور | حرس الحدود يحبط تهريب 119 ألف قرص إمفيتامين مخدر‎ بالشمالية

(أنحاء) – متابعات :-
نجح رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية في إحباط تهريب 119000 قرص إمفيتامين مخدر يوم الخميس الماضي .
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية تمكنوا بتوفيق الله، يوم الخميس الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدرة كانت داخل حقيبة يدوية وعدد (٢) من الأكياس، حيث رصدت أنظمة المراقبة سيارة على بعد عشرة كيلومترات من الأراضي السعودية قادمة من الأراضي الأردنية قامت بإنزال شخص حاول اختراق الحدود السعودية عبر مسؤوليات قطاع طريف مشياً على الأقدام.
وأضاف أنه عند محاصرته قاوم رجال الأمن مستخدماً سلاحاً أبيض كان بحوزته مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليه بعد محاولته الهروب؛ مما نتج عنه القبض عليه واتضح أنه سعودي الجنسية.
وأوضح أن مجموع ما قبض عليه كان (١١٩٠٠٠) مائة وتسعة عشر ألف قرص إمفيتامين، كما تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنيه الأخرى.