أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»فيديو | لحظة إطلاق أم القنابل على أفغانستان والتفجير الهائل الناجم عنها
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