15 أبريل 2017 مـ / موافق 18 رجب, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لحظة إطلاق أم القنابل على أفغانستان والتفجير الهائل الناجم عنها

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أفرجت السلطات الأميركية، عن مقطع مصوّر وثّق لحظة إلقاء أكبر قنبلة غير نووية، تحمل اسم “أم القنابل” على معاقل تنظيم “داعش” الإرهابي، في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت عن مقتل 36 عنصرًا من التنظيم الإرهابي، جراء استهداف شبكة أنفاقهم، التي استغلّوها في الهروب والتّخفي.

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