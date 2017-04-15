في ظل مخاوف من حرب محتملة.. صور مُسرّبة تبرز جوانب غير معروفة في كوريا الشمالية

(أنحاء) – وكالات :-
ساد القلق أرجاء العالم بعد نشر سفن حربية أمريكية قبالة شبه الجزيرة الكورية وتهديد الرئيس “دونالد ترامب” بشن هجمات استباقية ضد كوريا الشمالية، وتهديدات بيونج يانج برد مدمر ضد واشنطن.
وفي ظل هذه التوترات، نشرت “ديلي ميل” بعض الجوانب غير المعروفة للكثيرين عن كوريا الشمالية التي تعد دولة سرية ومعزولة دوليا، وتمكن بعض الصحفيين من الحصول على تصريح بزيارة هذا البلد الشيوعي لغرض السياحة والتقطوا لها صورا ربما توصف بالنادرة.
وأوضح الصحفي “آدام بيداوي” الذي زار كوريا الشمالية أن هذه الدولة بها العديد من مواطن الجمال وتشع بالحيوية بين سكانها رغم العزلة الدولية، كما أكد على أن هناك تعليمات أمنية كثيرة تقيد زائري هذا البلد كما يحظر على الصحفيين التحدث مع السكان.
ويحذر “بيداوي” أن التصرفات العدائية سيكون لها تداعيات وخيمة بالطبع كما توجد قيود بشأن التحدث عن النظام الحاكم أو السياسة بشكل عام ولا بد من إظهار الاحترام ، كما يحظر التقاط صور لجنود الجيش.
ورغم ذلك، تمكن بعض السائحين من التقاط صور خفية لبعض جنود وضباط الجيش الكوري الشمالي، كما شوهدت مهرجانات شعبية في البلاد، وفي المدارس، تشمل المناهج الدراسية للتلاميذ تعليمهم العداء تجاه الولايات المتحدة وتصوير الأمريكيين على أنهم أشرار، حسب موقع “أرقام”.