صور | وصول القوات العسكرية الأردنية والسعودية لتنفيذ التمرين المشترك “عبدالله 5” بالجبيل وعمان

(أنحاء) – متابعات :-
وصلت وحدات من القوات المسلحة الأردنية المشاركة في المناورات الميدانية (عبدالله – 5) اليوم السبت إلى مطار قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، فيما وصلت مجموعة من القوات البحرية الخاصة السعودية إلى مطار ماركا العسكري في العاصمة عمان، لتنفيذ فعاليات التمرين المشترك.
وتنطلق فعاليات التمرين التزامني المشترك “عبدالله 5” بين القوات الأردنية والقوات السعودية، امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين جيشي البلدين الشقيقين.
وتشارك قوات العمليات الخاصة الأردنية والكتيبة الأردنية (71) لمكافحة الإرهاب مع وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية في المناورات التي ستنطلق خلال هذا الأسبوع الجاري.
من جهته، أوضح قائد التمرين المقدم البحري عبدالله بن محمد العمري أن مناورات (عبدالله – 5) هو تمرين ثنائي تبادلي تزامني مشترك بين وحدات الأمن البحرية الخاصة السعودية والعمليات الخاصة الأردنية والكتيبة (71) لمكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن هذه المناورات تُعَد النسخة الـ5 من سلسلة مناورات (عبدالله) التي بدأت عام 2012 .
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